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В Гане хотят возобновить производство алюминия

02.09.20 12:23 , Металлоснабжение и сбыт
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Государственная корпорация Ghana Integrated Aluminum Development Corporation (GIADEC) разработала план восстановления единственного в стране алюминиевого завода Volta Aluminium Company (VALCO), рассчитанный на пять лет.

В настоящее время предприятие, построенное в 1967 г., загружено менее чем на 5% своих мощностей и выпускает не более 10 тыс. т металла в год на двух из десяти производственных линий.

Как заявил генеральный директор GIADEC Мишель Ансах, корпорация сейчас находится в процессе поиска стратегического партнера для восстановления завода. По его словам, соглашение может быть подписано до конца текущего года.

На первом этапе модернизации производительность предприятия планируется довести до 180 тыс. т в год, а на втором оно должно выйти на полную проектную мощность — 300 тыс. т в год. Кроме того, GIADEC разрабатывает планы строительства трех бокситовых рудников и двух линий по производству глинозема для сырьевого обеспечения VALCO.

В 2019 г. Гана заработала на экспорте природных ресурсов 6,67 млрд долл. Правительство страны заключило соглашение с китайской компанией Sinohydro, которая реализует ряд инфраструктурных проектов на сумму 2 млрд долл., полученных Ганой в качестве отчислений от экспорта бокситов с месторождений, которые разрабатываются китайцами.

МинПром

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