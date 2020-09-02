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Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
02.09.20 12:01 , Металлургпром
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Производство стали на металлургическом комбинате "Запорожсталь" группы "Метинвест" в августе 2020 года сократилось на 4,2% по сравнению с августом 2019 года и составило 336 тыс. тонн. Выпуск готового проката уменьшился на 2,9% до 282,3 тыс. тонн, а производство товарного чугуна увеличилось в годовом сравнении на 0,2% до 394,8 тыс. тонн.
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