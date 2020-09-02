Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке Производство стали на металлургическом комбинате "Запорожсталь" группы "Метинвест" в августе 2020 года сократилось на 4,2% по сравнению с августом 2019 года и составило 336 тыс. тонн. Выпуск готового проката уменьшился на 2,9% до 282,3 тыс. тонн, а производство товарного чугуна увеличилось в годовом сравнении на 0,2% до 394,8 тыс. тонн.



"Снижение производства стали и проката в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года связано с учетом конъюнктуры рынка", - пояснили на предприятии.



Всего за январь - август 2020 года на "Запорожстали" произведено 2 млн 899,6 тыс. тонн чугуна, 2 млн 455,6 тыс. тонн стали, 2 млн 086,4 тыс. тонн проката.



ПАО "Запорожсталь" – предприятие с полным металлургическим циклом, которое занимает лидирующее место по производству стали в Украине, объемам экспорта металлопродукции более чем в 50 стран мира, а также налоговым отчислениям.



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