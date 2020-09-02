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Восстановление мирового спроса подстегнуло цены на украинский экспорт

02.09.20 11:25 , РБК Украина
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Постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно росли мировые цены на товары, преобладающие в украинском экспорте.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (август 2020 года).

Как отмечается в обзоре, масштабные строительные проекты в Китае и оживление в строительном секторе обусловили рост цен на сталь и соответственно - железную руду. Цены на пшеницу колебались под влиянием разнонаправленных факторов - активизации закупок Китаем и Египтом и поступлений на рынок зерна нового урожая. Цены на кукурузу повысились в связи с усилением негативных ожиданий относительно урожайности из-за жары в Европе и урагана в США.

В то же время цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, также росли. Только наличие значительных запасов в нефте - и газохранилищах, несмотря на их некоторое уменьшение, сдерживало рост.

В результате постепенного восстановления экономической активности большинство валют ЕМ укреплялась относительно доллара США, за исключением валют стран со своеобразными проблемами (в частности, в Беларуси из-за политической нестабильности, в Турции - за снижения резервов (без учета золота) на фоне высокого спроса и оттока капитала, Бразилии - из-за политически-социального кризиса), отмечается в обзоре.

Напомним, экспорт товаров из Украины за август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал на 1,6%, до 4,22 млрд долл. В то же время импорт сократился на 11,1%, до 4,48 млрд долл.

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.

МинПром

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