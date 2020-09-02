Канада будет добывать никель в Лимпопо Канадская компания URU Metals начинает разведочное бурение на никелевом месторождении Zebediela в провинции Лимпопо на северо-востоке ЮАР.



Компания намерена провести работы с октября 2020 г. по март 2021 г., а в течение 2021 г. получить экологическое заключение.



По предварительным оценкам, Zebediela содержит около 1,6 млрд. т сульфидной руды со средним содержанием никеля 0,245%. Согласно расчетам компании, в ходе разработки месторождения можно будет извлечь более 500 тыс. т никеля.



При этом компания ориентируется на получение сульфата никеля, который используется в литийионных аккумуляторах. Предполагается, что спрос на этот материал будет расти в ближайшие годы вследствие расширения выпуска электромобилей.



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