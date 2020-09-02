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Бразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатов

02.09.20 10:26 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство США, как ранее заявлял президент Дональд Трамп, снизило квоту на импорт полуфабрикатов из Бразилии, чтобы уменьшить давление на национальных производителей.

В четвертом квартале 2020 г. бразильские компании смогут поставить в США только 60 тыс. т полуфабрикатов вместо 350 тыс. т, согласно квоте. При этом данное ограничение не распространяется на уже законтрактованную продукцию, которая может быть поставлена сверх лимита.

Экспорт других видов бразильской стальной продукции в США будет осуществляться в рамках прежних квот. Впрочем, объем этих поставок сравнительно невелик.

По данным Министерства торговли США, за первые семь месяцев 2020 г. в страну поступило из Бразилии около 3,2 млн т полуфабрикатов, преимущественно слябов. Годовая квота составляет 3,5 млн. т.

В декабре стороны намерены провести консультации по объемам поставок в 2021 г. Согласно заявлению американских властей прежнюю квоту планируется восстановить, так как экономика США к тому времени оправится после кризиса.

В январе-июле 2020 г. внутренние поставки стальной продукции в США сократились примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В середине августа средний уровень загрузки производственных мощностей в национальной металлургической отрасли составлял немногим более 60%.

Бразильский институт стали Aco Brasil высказался в том смысле, что все могло быть хуже. Недавно США снова ввели тарифы на весь импорт алюминия из Канады и вообще не считается с интересами других стран. Бразильским же поставщикам полуфабрикатов лишь срезали годовую квоту на 8,3%. Зато Д.Трамп перед ноябрьскими выборами может заявлять, что заботится об американских металлургах.

МинПром

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