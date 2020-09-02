Впервые за 30 лет экономика Австралии свалилась в рецессию Во II квартале экономика Австралии упала на 7% к первому кварталу, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. В предыдущем квартале снижение составило 0,3%. Таким образом, Австралия вошла в рецессию впервые за 30 лет, пишет Trading Economics.



Квартальное падение ВВП стало максимальным с начала наблюдений в 1959 году. Аналитики ожидали меньшего сокращения показателя - на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.



В годовом выражении ВВП Австралии снизился на 6,3%.



Потребительские расходы в минувшем квартале упали на 12,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (в первом квартале они снизились на 1,2%). При этом расходы на услуги рухнули на 17,6%.



Инвестиции бизнеса уменьшились на рекордные с четвертого квартала 2000 года 4,9% после снижения на 0,5% тремя месяцами ранее.



В то же время госрасходы увеличились на максимальные с четвертого квартала 1995 года 2,9% после подъема на 2,1% кварталом ранее.



Объем импорта товаров и услуг во втором квартале рухнул на 12,9% (после снижения на 6,7%), тогда как экспорт упал на 6,7% (после сокращения на 4,4%).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



