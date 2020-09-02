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Поставки СПГ в Европу упали до минимума за полтора года

02.09.20 09:57 , Интерфакс-Украина
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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на терминалы Европы в августе 2020 года снизились на 4,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe. Поставки СПГ в ЕС снижались все лето: в июне они упали на 10,5%, в июле - на 4,5%.

Августовский уровень импорта СПГ в Европу был минимальным за последние полтора года - с конца 2018 года.

Европейские хранилища близки к полному процентному заполнению. На последнюю отчетную дату в среднем ПХГ по Европе "забиты" на 91%, а, к примеру, в Бельгии уровень запасов приближается к 98%.

Только две страны нарастили импорт СПГ: Португалия и Великобритания, все остальные перешли к снижению.

Самая переменчивая динамика - на терминале GATE LNG в Роттердаме, который неизбежно связан с голландской торговой площадкой TTF - самым ликвидным хабом Европы. В июне поставки СПГ в Нидерланды год к году упали на 74%, в июле выросли на 39%, а в августе снизились на 15%. Соответственно, когда в середине августа поток СПГ с терминала иссяк, цены на TTF уверенно пошли вверх, преодолев по итогам торгов понедельника $132 за тысячу кубометров.

Поставки СПГ в Бельгию сократились на 79%, во Францию - на 7%, в Италию - на 25%. Начала сокращать импорт СПГ даже Польша (-5%), которая намерена чуть ли не полностью заменить поставки российского газа сжиженным.

В августе, июле и июне на северо-запад Европы приходило всего по два груза СПГ из США, тогда как в мае их было семь, свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg.

МинПром

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