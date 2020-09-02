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Украина намерена перезагрузить переговоры о ЗСТ с Турцией

02.09.20 08:59
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Украина намерена перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли с Турцией. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко во время телефонного разговора с министром торговли Турецкой Республики Рухсаром Пекджаном, передает пресс-служба Минэкономики.

"Украина и Турция имеют тесные экономические связи и активный двусторонний диалог. Сегодня наша цель - перезагрузить долговременные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения Соглашения о свободной торговле. Убежден, это даст толчок к реализации нашей амбициозной цели - увеличения торгового оборота до 10 млрд долл", - отметил Петрашко.

Одним из важных вопросов во время разговора стало обсуждение повышения тарифов Турцией в рамках его возможностей в ВТО и как это негативно влияет на украинские компании.

Ка говорится в сообщении, стороны согласились, что один из вариантов урегулирования ситуации является совместная выработка оптимального тарифного предложения и заключения Соглашения о свободной торговле.

Так, 28 августа турецкая сторона уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на рынок Турции для украинских товаров. Однако украинские производители сталкиваются с многочисленными ограничительными мерами, введенными турецкой стороной с начала этого года.

В связи с этим министры обеих стран договорились, что в ближайшее время торговый представитель Украины и заместитель министра Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с переговорщиком с турецкой стороны.

МинПром

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