Германия продолжает дебаты с США относительно санкций по Северному потоку-2 Германия и США продолжают переговоры по поводу введения санкций против газопровода "Северный поток-2". При этом Берлин намерен самостоятельно принимать решения по своему энергообеспечению.



Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он в очередной раз заявил, что санкции США против "Северного потока-2" не соответствуют международному праву.



"Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге (госсекретарю США, - ред.) Майку Помпео. Мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией", - отметил Х.Маас.



Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях в проекте "Северный поток-2", а также об опасениях усиления газовой зависимости Европы от России.



Также сообщалось, что Германия недовольна планами США ввести новые санкции из-за "Северного потока-2".



Новый газопровод с проектной пропускной способностью 55 млрд кубометров в год планируют достроить в ближайший год. В проекте задействованы европейские компании, которые рискуют попасть под санкции США.



Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку он сможет взять на себя те объемы газа, которые Россия прокачивает по украинской территории.



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