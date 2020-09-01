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Германия продолжает дебаты с США относительно санкций по Северному потоку-2

01.09.20 17:49 , РБК Украина
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Германия и США продолжают переговоры по поводу введения санкций против газопровода "Северный поток-2". При этом Берлин намерен самостоятельно принимать решения по своему энергообеспечению. 

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он в очередной раз заявил, что санкции США против "Северного потока-2" не соответствуют международному праву.

"Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге (госсекретарю США, - ред.) Майку Помпео. Мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией", - отметил Х.Маас.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях в проекте "Северный поток-2", а также об опасениях усиления газовой зависимости Европы от России.

Также сообщалось, что Германия недовольна планами США ввести новые санкции из-за "Северного потока-2".

Новый газопровод с проектной пропускной способностью 55 млрд кубометров в год планируют достроить в ближайший год. В проекте задействованы европейские компании, которые рискуют попасть под санкции США.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку он сможет взять на себя те объемы газа, которые Россия прокачивает по украинской территории.

МинПром

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