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В УЗ критическая ситуация с закупками материалов и комплектующих – Веприцкий

01.09.20 17:27 , Rail Insider
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Из-за критической ситуации с закупками комплектующих и материалов "УЗ" не может выполнить планы по ремонту инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. члена правления перевозчика Роман Веприцкий.

Этот вопрос поднимали на сегодняшнем совещании, где присутствовали представители департаментов пути и сооружений, автоматики и телекоммуникаций, электрификации и электроснабжения, а также руководитель "Центра обеспечения производства".

"Сейчас наблюдается катастрофическая ситуация с закупками материалов и комплектующих. Критически не хватает комплектующих, несовершенный уровень организации процесса закупок, отсутствие прозрачного и эффективного контакта между участниками тендеров и заказчиком", - написал чиновник.

По его словам, результатом этого является устойчивая проблема износа инфраструктуры и невыполнение текущих и капитальных планов ремонтов.

Поэтому, проанализировав реальное положение дел, были определены первоочередные мероприятия: введение процесса отмены лимитов;
анализ эффективности функционирования тендерных комитетов; формирование четкого и актуального перечня критически необходимых материалов по каждому направлению.

Отмечалось, что из-за ошибок и недостатков в документах поставщики, которые предоставляют качественные материалы по умеренным ценам, теряют возможность участвовать в тендерном процессе.

Напомним, ранее "УЗ" не смогла с трех попыток заказать рельсы и крестовины на 379 млн 500 тыс. грн. Также этим летом перевозчик отменил торги по закупке 55 тыс. колес на 1,9 млрд грн и закупку 20 400 бандажей на ориентировочную сумму 505 млн грн.

МинПром

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