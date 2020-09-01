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Повторного закрытия экономики не будет – Шмыгаль

01.09.20 17:02 , The Page
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В интервью изданию The Page премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что не планируется повторять локдаун страны.

"Мы не видим экономическую возможность остановить страну на две или более недель. Поэтому мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся. "Красные" зоны, где локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепочки в тех локальных местах вспышек", - сказал глава Кабмина..

Как подчеркнул Д. Шмыгаль, экономика будет работать, а "мы дальше будем работать над программами стимулирования развития и разогрева экономики. У нас сегодня есть запас, потому что инфляция с начала года составила около 2%. В июле вообще -0,6%. То есть у нас фактически дефляция в стране. Это такой символ охлаждения экономики. Надо ее разогреть. Это происходит с помощью стимулирования спроса".

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до ноября.

МинПром

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