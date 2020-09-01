Папа Римский призвал списать долги странам – жертвам коронавируса и эксплуатации Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество списать долги бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса. По его словам, такие страны столкнулись с серьезными последствиями в медицинской, социальной и экономической сферах. Об этом говорится в обращении Папы Франциска.



Папа напомнил об исторической эксплуатации южных стран, которая привела к возникновению "экологического долга" в результате разграбления ресурсов.



"В этом контексте я повторяю свой призыв к списанию долга наиболее уязвимых стран в знак признания серьезных последствий медицинских, социальных и экономических кризисов, с которыми они сталкиваются в результате COVID-19", - говорится в обращении.



Ранее сообщалось, что в ООН призвали страны ввести базовый дохода для уязвимых групп населения на время пандемии.



Согласно оценке ООН, кризис больше всего затронул малооплачиваемых работников, женщин, молодежь, беженцев и мигрантов, людей с ограниченными возможностями, этнические меньшинства и пожилых людей.



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