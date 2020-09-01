Заробитчане стали меньше присылать денег в Украину Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-июль 2020 года составил 6 287 млн долл. Это на 5,6% (на 355 млн долл.) меньше, чем годом ранее (6 642 млн долл.). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.



В июле 2020 года объем переводов был 922 млн долл., что на 13,5% (на 144 млн долл.) меньше, чем годом ранее (1066 млн долл.).



НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 248 млн долл.



Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.



По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 млрд 17 млн долл., что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 млрд 111 млн долл.).



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