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В Японии надеются, что руда подешевеет к марту 2021 года в пику Китаю

01.09.20 15:09 , МеталлТорг
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Высокий спрос на сталь в Китае и опасения по поводу глобального предложения на фоне напряженности между Китаем и Австралией толкают цены на железную руду вверх и наносят ущерб прибылям сталелитейных компаний, но рынок, вероятно, упадет к марту следующего года, сказал руководитель Nippon Steel. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Рост добычи железной руды на фоне высокого спроса в Китае причиняет боль производителям стали во всем мире, за исключением китайских заводов, поскольку экономика остального мира падает", - сказал в интервью Reuters исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото.

"Помимо большого аппетита Китая, некоторые китайские заводы увеличивают складские запасы из-за наводнений на юге Китая, в то время как скопление грузовиков для перевозки железной руды в китайских портах, по всей видимости, из-за ухудшения китайско-австралийских отношений, также усиливает давление", - сказал К.Миямото.

Напряженность в отношениях между Австралией и Китаем возросла в последние месяцы, особенно после того, как Канберра призвала к международному расследованию происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19.

Но К.Миямото ожидает, что цены на железную руду снизятся, поскольку производители увеличивают объемы производства, хотя цены на коксующийся уголь, еще один ингредиент для производства стали, могут вырасти по мере приближения сезона циклонов в Австралии.

МинПром

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