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Нафтогаз будет искать в Египте пресную воду

01.09.20 13:35 , РБК Украина
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Филиал дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в Египте (Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in A.R.E.) предоставит геологические данные, которые помогут в поисках подземных источников пресной воды. Данные будут переданы местной общине, проживающей в районе города Асьют.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметил первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома, в Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды.

"А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям. Мы придерживаемся высокого уровня социальной и экологической ответственности независимо от того, где ведем разведку и добычу", - сказал он.

С.Перелома добавил, что "Нафтогаз" и в дальнейшем будет сотрудничать с местными общинами для устойчивого развития регионов, где группа осуществляет свою деятельность.

Напомним, группа "Нафтогаз" реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и на территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта. В 2009 году получен первый промышленный приток нефти, а в 2014 - природного газа.

Группа "Нафтогаз" планирует ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert, а также ускорить реализацию основных инфраструктурных проектов.

МинПром

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