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Прибалтика решила не покупать электроэнергию у Беларуси

01.09.20 13:15
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Латвия, Литва и Эстония не будут закупать электроэнергию у Беларуси после запуска АЭС в Островце, сообщается на сайте Министерства экономики и коммуникаций Эстонии. К такому соглашению пришли профильные ведомства, отвечающие за энергетику.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Генподрядчиком выступает российский "Атомстройэкспорт". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Россия должна была ввести первый блок БелАЭС в 2018 году, а второй — в 2019-м. Однако не уложилась в сроки. Теперь они сдвинуты на 2021 год.

"Согласно соглашению, торговля электроэнергией с Беларусью прекратится после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии",— говорится в сообщении.

Ранее страны Балтии первыми в ЕС ввели санкции против президента Александра Лукашенко и еще 29 человек. Причиной стали выборы президента, которые привели к массовым протестам в стране. Они сопровождались применением силы и задержаниями. ЕС заявил, что выборы в Беларуси не были справедливыми.

МинПром

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