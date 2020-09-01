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Коронавирус вызвал рекордный уровень безработицы в ЕС

01.09.20 13:10 , Интерфакс Украина
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Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2020 года увеличилась до 7,9% - максимального уровня с ноября 2018 года - на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза.

Согласно пересмотренным данным, в июне безработица составила 7,7%, а не 7,8%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали июльскую безработицу на уровне 8%, сообщает Trading Economics.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце увеличилось на 344 тыс., до 12,793 млн человек, что обусловлено ограничительными мерами, введенными в государствах с целью сдерживания распространения COVID-19.

В Испании безработица в июле составила 15,8%, в Италии - 9,7%, во Франции - 6,9%, в Германии - 4,4%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне увеличилась до 17,3% с 17,2% в июне.

В Евросоюзе безработица в июле выросла до 7,2% с июньских 7,1%.

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