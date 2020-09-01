Цены на медь выросли до максимума за два года Цены на медь в Лондоне во вторник поднялись до максимумов более чем за два года благодаря данным об активном восстановлении производственной активности в Китае, крупнейшем потребителе меди в мире, передает Reuters.



Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов демонстрировали рост на 1,9% до 6.793 долл. за тонну, достигнув максимума с 25 июня 2018 года.



Медь в Лондоне подорожала с мартовских минимумов на 55%.



Производственная активность в Китае в августе росла самыми быстрыми темпами почти за десять лет благодаря первому увеличению экспортных заказов с начала года, показало частное исследование во вторник.



"Китайская машина действительно вновь заработала. Дров в огонь подкинули данные, показавшие снижение производства меди в Чили в июле", - сказал Малкольм Фриман из Kingdom Futures.



Производство меди в Чили, крупнейшем в мире производителе этого металла, в июле сократилось на 4,6% в годовом выражении и составило 467.913 тонн, показали официальные данные.



МинПром



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