Американские компании наделали долгов на 10 трлн долл. Совокупный долг американских компаний вырос до рекордных 10,5 трлн долл., свидетельствуют данные BofA Global Research. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Показатель учитывает как облигации компаний, так и кредитные линии.



Значительная часть этой суммы - порядка 7,2 трлн долл. - приходится на долю компаний с рейтингами инвестиционной шкалы - от "AAA" до "BBB", причем за последнее десятилетие этот показатель вырос более чем вдвое.



Высокие рейтинги американских компаний позволяют инвесторам надеяться, что бизнес будет стабильно платить по долгам, когда угроза кризиса, связанного с COVID-19, сойдет на нет, экономическая активность восстановится, и корпоративные прибыли начнут расти, отмечают в BofA.



Однако половина долга с инвестиционным рейтингом - 3,6 трлн долл. - приходится на компании, рейтинг которых близок к границе спекулятивной шкалы, предупреждают эксперты.



Они отмечают, что перспективы рынка корпоративного долга улучшились с марта благодаря беспрецедентному пакету мер, принятых Федеральной резервной системой (ФРС) для обеспечения потока ликвидности в период пандемии, в числе которых - решение Федрезерва впервые начать выкуп корпоративных облигаций.



Последствием такой политики ФРС стал значительный приток капитала на американский рынок корпоративного долга, в том числе средств индивидуальных инвесторов в рамках долговых фондов и ETF, а также зарубежного капитала.



В первом квартале текущего года иностранным инвесторам принадлежало 27% долга американских компаний, 22% - ПИФам и ETF, 20% - компаниям сферы страхования жизни, 11% - пенсионным фондам, 8% - индивидуальным инвесторам и некоммерческим организациям.



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