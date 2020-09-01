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Американские компании наделали долгов на 10 трлн долл.

01.09.20 12:51 , Интерфакс Украина
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Совокупный долг американских компаний вырос до рекордных 10,5 трлн долл., свидетельствуют данные BofA Global Research. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Показатель учитывает как облигации компаний, так и кредитные линии.

Значительная часть этой суммы - порядка 7,2 трлн долл. - приходится на долю компаний с рейтингами инвестиционной шкалы - от "AAA" до "BBB", причем за последнее десятилетие этот показатель вырос более чем вдвое.

Высокие рейтинги американских компаний позволяют инвесторам надеяться, что бизнес будет стабильно платить по долгам, когда угроза кризиса, связанного с COVID-19, сойдет на нет, экономическая активность восстановится, и корпоративные прибыли начнут расти, отмечают в BofA.

Однако половина долга с инвестиционным рейтингом - 3,6 трлн долл. - приходится на компании, рейтинг которых близок к границе спекулятивной шкалы, предупреждают эксперты.

Они отмечают, что перспективы рынка корпоративного долга улучшились с марта благодаря беспрецедентному пакету мер, принятых Федеральной резервной системой (ФРС) для обеспечения потока ликвидности в период пандемии, в числе которых - решение Федрезерва впервые начать выкуп корпоративных облигаций.

Последствием такой политики ФРС стал значительный приток капитала на американский рынок корпоративного долга, в том числе средств индивидуальных инвесторов в рамках долговых фондов и ETF, а также зарубежного капитала.

В первом квартале текущего года иностранным инвесторам принадлежало 27% долга американских компаний, 22% - ПИФам и ETF, 20% - компаниям сферы страхования жизни, 11% - пенсионным фондам, 8% - индивидуальным инвесторам и некоммерческим организациям.

МинПром

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