Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В августе украинцы купили меньше новых автомобилей

01.09.20 12:13 , Укравтопром
печать
размер текста:

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Также спрос на новые авто в Украине остыл и относительно июльского результата, динамика приобрела отрицательное значение — минус 17%.

В последний месяц лета лучший результат на рынке вновь продемонстрировала марка RENAULT, 1334 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, на 6% меньше, чем год назад.

На втором месте, как и в августе прошлого года, TOYOTA, только на этот раз спрос на автомобили этой японской марки уменьшился на 2%, до 1148 шт.

В то же время третью строчку рейтинга с 24 процентным ростом уверенно заняла немецкая марка VOLKSWAGEN, которая годом ранее находилась на шестой позиции. За месяц 560 новых "фольксвагенов" пополнили украинский автопарк.

Четвертым по популярности был HYUNDAI — 341 регистрация и минус 10% к августу 2019 года.

Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 56% SUZUKI — 311 шт.

Также в ТОП-10 августа попали: SKODA — 294 шт. (-51%); NISSAN — 281 шт. (-40%); MITSUBISHI — 229 шт. (+23%); PEUGEOT — 221 шт. (+13%); MAZDA — 220 шт. (-5%).

Бестселлером месяца стал RENAULT Duster, автомобили этой модели в прошлом месяце получили 605 регистрационных номеров.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:58
В Украине начала восстанавливаться внешняя торговля
11:51
В сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн долл
11:32
Канада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и Турции
11:23
Nippon Steel присматривается к зарубежным активам
11:03
Швеция запустила первое в мире предприятие по выплавке стали на водороде
10:52
7 компаний хотят построить новый меткомбинат в Индии
10:37
Коронавирус заморозил рост зарплат в Украине
10:13
Rio Tinto решила вновь попытать счастья в Африке
09:53
Китайские металлурги ожидают роста выплавки на 4% по итогам года
09:30
В июле Китай резко увеличил импорт меди
09:21
Интерпайп НТЗ отремонтировал кольцевые печи в двух трубных цехах
08:42
Летом добыча нефти в США начала быстро восстанавливаться
08:02
Квартальный ВВП Индии рухнул на 23,9%
31.08.20
17:53
АМКУ вернул Ярославскому документы по Мотор Сичи
17:27
Метинвест выделил более 14,5 млн грн для подготовки к школе детей 33 тыс. работников
17:09
НБУ направил 930 млн грн на рефинансирование трех банков
16:49
Оптовая цена на электроэнергию в Украине выросла на 8,5 %
16:33
Укрзализныця заявила о прекращении действия грузовых маршрутных договоров
16:19
В Украине нужно восстановить в полной мере применение формулы Роттердам+
16:12
Украине нужны срочные меры для экономического роста
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!