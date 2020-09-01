В Украине начала восстанавливаться внешняя торговля Экспорт товаров из Украины за август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал на 1,6%, до 4,22 млрд долл. В то же время импорт сократился на 11,1%, до 4,48 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.



По данным Государственной таможенной службы, за первые 8 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года экспорт товаров упал на 6,6% - до 30,91 млрд долл., импорт - на 12,4%, до 33,34 млрд долл.



Как отметил торговый представитель Украины Тарас Качка, критический взгляд на состояние торговли говорит, что проблем с торговлей еще достаточно.



"Но радует то, как быстро торговля восстанавливается. Этому подтверждение не только наша статистика, но и исследования немецкого Kiel Institute for the World Economy, обнародованное вчера. Согласно с ним, международная торговля восстанавливается значительно более быстрыми темпами, чем после кризиса 2008 года", - написал он на своей странице в Facebook.



Напомним, по данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долл., что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долл.).



Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



