Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн долл

01.09.20 11:51
печать
размер текста:

В сентябре Украина должна выплатить Международному валютному фонду 0,4 млрд долларов. Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ, передают Українські Новини.

В частности, 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.
Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.

В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 млн СПЗ. Следующий платеж в размере около 48 млн СПЗ запланирован на 1 ноября.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов. Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
В августе украинцы купили меньше новых автомобилей
11:58
В Украине начала восстанавливаться внешняя торговля
11:32
Канада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и Турции
11:23
Nippon Steel присматривается к зарубежным активам
11:03
Швеция запустила первое в мире предприятие по выплавке стали на водороде
10:52
7 компаний хотят построить новый меткомбинат в Индии
10:37
Коронавирус заморозил рост зарплат в Украине
10:13
Rio Tinto решила вновь попытать счастья в Африке
09:53
Китайские металлурги ожидают роста выплавки на 4% по итогам года
09:30
В июле Китай резко увеличил импорт меди
09:21
Интерпайп НТЗ отремонтировал кольцевые печи в двух трубных цехах
08:42
Летом добыча нефти в США начала быстро восстанавливаться
08:02
Квартальный ВВП Индии рухнул на 23,9%
31.08.20
17:53
АМКУ вернул Ярославскому документы по Мотор Сичи
17:27
Метинвест выделил более 14,5 млн грн для подготовки к школе детей 33 тыс. работников
17:09
НБУ направил 930 млн грн на рефинансирование трех банков
16:49
Оптовая цена на электроэнергию в Украине выросла на 8,5 %
16:33
Укрзализныця заявила о прекращении действия грузовых маршрутных договоров
16:19
В Украине нужно восстановить в полной мере применение формулы Роттердам+
16:12
Украине нужны срочные меры для экономического роста
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!