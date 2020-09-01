В сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн долл В сентябре Украина должна выплатить Международному валютному фонду 0,4 млрд долларов. Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ, передают Українські Новини.



В частности, 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.



В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 млн СПЗ. Следующий платеж в размере около 48 млн СПЗ запланирован на 1 ноября.



Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов. Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



