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Nippon Steel присматривается к зарубежным активам

01.09.20 11:23 , Steelland
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Крупнейшая японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp готова к зарубежным сделкам слияний и поглощений (M&A), но не для новых сделок M&A у себя дома, заявил во вторник ее президент Эйдзи Хашимото.

"Мы не рассматриваем дальнейшие слияния и поглощения в Японии, но мы хотим искать слияния и поглощения за рубежом", - сказал Хашимото на пресс-конференции. Основными рынками роста для Nippon Steel являются Индия, США и страны АСЕАН.

По его словам, третий по величине производитель стали в мире хочет увеличить объем производства нерафинированной стали до 100 миллионов тонн с примерно 65 миллионов тонн, чтобы стать «ведущим мировым производителем стали», не уточняя сроки.

"Мы по-прежнему стремимся стать ведущим производителем стали в мире по рыночной капитализации, но наша первая цель - стать ведущим производителем стали (по капитализации) без учета китайских конкурентов", - сказал он.

Чтобы справиться с падением спроса на фоне пандемии коронавируса, Nippon Steel временно остановила около 30% своего производства стали, остановив шесть из пятнадцати доменных печей в Японии.

МинПром

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