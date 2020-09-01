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Швеция запустила первое в мире предприятие по выплавке стали на водороде

01.09.20 11:03 , МеталлТорг
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В шведском городе Лулео открылся завод компании SSAB, который рекламируется как первое в мире предприятие металлургической промышленности, полностью отказавшееся от ископаемого топлива и не имеющем выбросов углекислого газа.

Проведение испытаний новой технологии началось сразу после официального запуска 31 августа установки "по производству стали" HYBRIT с участием премьер-министра страны Стефана Левена.

Напомним, что концепция HYBRIT исключает использование чугуна и угольного (углеводородного) топлива для получения железа и стали. В этой технологии восстановление железорудных окатышей происходит с помощью водорода. При этом водород получается путем электролиза воды в процессе генерации возобновляемой электроэнергии (гидро- или ветряным способом)
.
Фактически речь идет о широко известном производстве прямовосстановленного железа (DRI) в форме окатышей или брикетов, в котором вместо дешевого природного газа используется дорогой экологически чистый водород. Далее полученное брикетированное железо используется как экологичная добавка к черному металлолому в типовой электропечи для выплавки стали.

Участники проекта HYBRIT сообщают, что в будущем подобный метод производства стали в Швеции полностью заменит доменно-конвертерное производство и сократит выбросы углекислого газа при производстве стали на 25 % к 2025 году, а к 2045 году производство стали станет полностью экологически чистым.

В текущих условиях себестоимость стали, произведенной по технологии HYBRIT, оценивается минимум на 20-30 % дороже в сравнении с конвертерным способом. Однако, с учетом развития технологии и снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников, а также роста пошлин в ЕС на эмиссию CO2, цена "экологической" стали возможно будет конкурентоспособной.

МинПром

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