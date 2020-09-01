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Коронавирус заморозил рост зарплат в Украине

01.09.20 10:37 , РБК Украина
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В условиях нового всплеска заболеваний рост реальных заработных плат замедлится. Хотя отмена ограничения зарплат в 47 тыс. грн в государственном секторе и повышение минимальной зарплаты в сентябре на 6% могут дать краткосрочный импульс.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

Как отметил экономист, динамика зарплат демонстрирует достаточно быстрый выход рынка труда из рецессии, вызванной коронавирусом. Восстановление доходов подтверждают и высокие темпы роста объемов розничной торговли и производства потребительских товаров.

Согласно опубликованным данным Госстата рост номинальных и реальных заработных плат в июле ускорился до 7,6% г/г и 5,1% г/г соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонности и номинальные, и реальные зарплаты выросли на 3,2%.

"Однако ослабление потенциала роста производительности труда в результате социального дистанцирования и ограниченной трудовой мобильности населения будет сдерживать возможности компаний повышать заработные платы высокими темпами", - считает С.Николайчук.

Руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU отметил, что заработные платы продолжили активно расти после просадки в марте-апреле и с учетом сезонности уже превысили февральский уровень на 1,7% (в реальном выражении еще на 0,5% ниже).

"В ближайшие месяцы ожидаем дополнительный импульс от повышения минимальной зарплаты, но в дальнейшем потенциал стремительного роста реальных зарплат ослабится", - добавил С.Николайчук.

Отметим, по прогнозу НБУ, реальные заработные платы по 2020 год в целом снизятся даже в условиях низкой инфляции.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн, что на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 грн).

МинПром

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