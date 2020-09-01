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Интерпайп НТЗ отремонтировал кольцевые печи в двух трубных цехах

01.09.20 09:21 , Интерфакс-Украина
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"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) завершил ремонты кольцевых печей на прокатных станах сразу двух трубных цехах - ТПЦ-3 и ЦНГС, направив на восстановительные работы более 11 млн грн. Как сообщила компания на своей странице в Facebook в понедельник, ремонт печей продолжался два месяца.

"Ремонты обоих объектов были практически идентичными. В печах заменили кладку верхнего оката подины для более качественного и равномерного нагрева заготовку. Это повысит качество проката и готовой продукции в целом. Кроме того, на печи в ТПЦ-3 восстановили центрователи прошивного стана, а в ЦНГС заменили внутренние механизмы и узлы шестеренной клети пильгерстана №1", - констатируется в информации.

При этом отмечается, что все запланированные работы завершились раньше намеченного срока.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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