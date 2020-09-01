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Летом добыча нефти в США начала быстро восстанавливаться

01.09.20 08:42
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Добыча нефти в США в июне начала быстро восстанавливаться после беспрецедентного падения в мае, увеличившись до 10,4 млн баррелей в сутки (б/с), следует из отчета Минэнерго страны. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Добыча нефти в США в июне выросла на 4,2%, до 10,436 млн б/с, по сравнению с показателем мая, следует из опубликованного 31 августа отчета управления информации Минэнерго США (EIA). Падение год к году составило 13,7%.

Это первые данные о фактической добыче в июне — они собраны на основе деклараций, подаваемых компаниями. Также EIA производит еженедельные оценки добычи, которые могут серьезно отличаться от собранных впоследствии фактических данных. Так, в мае первоначальные оценки EIA предполагали среднесуточную добычу в 11,45 млн б/с, тогда как фактическое значение за май составило 10,02 млн б/с.

В мае, на фоне кризиса перепроизводства нефти в мире из-за коронавируса, добыча нефти в США совершила самое серьезное падение в истории — сразу на 17%. Этому способствовала и паника на срочном рынке после того, как 20 апреля цена поставочного фьючерса на нефть WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

Косвенным признаком, свидетельствующим о как минимум стабилизации показателей бурения, является прекращение падения числа буровых установок в США. Согласно подсчету Baker Hughes, число буровых на нефть и газ достигло минимума в середине августа, упав до 244 штук против 728 штук на конец марта. За последнюю неделю число буровых не изменилось, оставшись на отметке 254 штуки, в том числе 180 штук — на нефть. Учитывая специфику сланцевых залежей, объем добычи в США прямо связан с числом новых скважин.

МинПром

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