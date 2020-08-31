Метинвест выделил более 14,5 млн грн для подготовки к школе детей 33 тыс. работников Предприятия группы "Метинвест", крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины, к началу учебного года подарили более 33 тыс. школьникам, чьи родители работают на предприятиях компании, необходимые учебные комплекты на сумму 14,5 млн грн.



Как сообщается в пресс-релизе "Запорожстали" в понедельник, на приобретение 5865 комплектов школьных принадлежностей предприятия "Метинвеста" в Запорожье - "Запорожсталь", "Запорожкокс", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод - направили свыше 3 млн грн.



При этом уточняется, что подарки подобраны согласно возрасту учащихся. Первоклассникам вручили эргономичные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями (более 15 наименований): пеналом, дневником, тетрадями, карандашами, ручками, красками, кисточками, а также антисептическим гелем для рук, оснащенным карабином. Дети в возрасте 7–11 лет получили рюкзаки и наборы для творческого развития: альбомы, цветные фломастеры и карандаши, пластилин, краски, кисточки, ножницы. Ученикам 12–16 лет подарили рюкзаки и наборы для геометрии и черчения: циркули со сменными грифелями, треугольники, транспортиры, графитные карандаши.



"Наша основная задача, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся мир в этот сложный период, поддерживать стабильную работу предприятий, выплаты и реализацию социального пакета, в числе которого – обеспечение детей сотрудников школьными принадлежностями. Надеюсь, что всем ученикам наши школьные подарки укрепили желание учиться и вызвали радость", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.



В связи с карантинным режимом руководство предприятий решило не подвергать риску сотрудников и их семьи и перенести традиционный праздник ко Дню знаний на следующий год. Волонтеры - члены молодежных организаций "Запорожстали", "Запорожкокса", "Запорожогнеупора" и Запорожского литейно-механического завода - организовали выдачу школьных наборов в подразделениях предприятий.



"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.



Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



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