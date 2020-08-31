НБУ направил 930 млн грн на рефинансирование трех банков Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 28 августа предоставил трем банкам - АО "Кредобанк", ПАО "КБ "Аккордбанк" и АО "Украинский банк реконструкции и развития" - 930 млн грн под 6% годовых. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно данным НБУ рефинансирование получили: "Кредобанк" - 600 млн грн, "Аккордбанк" - 320 млн грн и "Украинский банк реконструкции и развития" - 10 млн грн.



В целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 16 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,06 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок.



Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму 14,46 млрд грн.



Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 4 сентября, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 11 сентября.



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