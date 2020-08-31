Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ направил 930 млн грн на рефинансирование трех банков

31.08.20 17:09 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 28 августа предоставил трем банкам - АО "Кредобанк", ПАО "КБ "Аккордбанк" и АО "Украинский банк реконструкции и развития" - 930 млн грн под 6% годовых. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным НБУ рефинансирование получили: "Кредобанк" - 600 млн грн, "Аккордбанк" - 320 млн грн и "Украинский банк реконструкции и развития" - 10 млн грн.

В целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 16 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,06 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму 14,46 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 4 сентября, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 11 сентября.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
АМКУ вернул Ярославскому документы по Мотор Сичи
17:27
Метинвест выделил более 14,5 млн грн для подготовки к школе детей 33 тыс. работников
16:49
Оптовая цена на электроэнергию в Украине выросла на 8,5 %
16:33
Укрзализныця заявила о прекращении действия грузовых маршрутных договоров
16:19
В Украине нужно восстановить в полной мере применение формулы Роттердам+
16:12
Украине нужны срочные меры для экономического роста
15:56
Портам придется взвешивать входящие грузы – Криклий
15:37
Дело Роттердам+ обернулось позором для его зачинщиков - мнение
15:31
Из-за подорожания сырья прибыль Baosteel упала почти на 37%
15:14
Бюджет 2021 года поступит в Раду до 15 сентября
14:45
ММК им. Ильича потребовал от Минэкономики отменить квоты на импорт серной кислоты
14:26
На базе Центрэнерго хотят создать единую компанию с шахтами
14:05
Нефтегазгеоразведка победила в аукционе на месторождение газа на Полтавщине
13:45
В июле промышленность Японии работала рекордными темпами
13:29
Саудиты станут еще богаче благодаря новым месторождениям
13:14
В банковском секторе Китая зафиксировано крупнейшее падение прибыли
12:56
Газпром потерял половину квартальной прибыли
12:43
Иран затягивает переговоры по катастрофе самолета МАУ
12:30
Thyssenkrupp построит новый завод с использованием зеленого водорода
12:13
Baowu ждет рекордного роста выплавки стали в Китае до конца года
28.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!