Оптовая цена на электроэнергию в Украине выросла на 8,5 % Цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСН) в Объединенной энергосистеме Украины за август выросла на 8,5%.



Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на ГП "Оператор рынка".



Цена электроэнергии на РСН составила 1298 грн./МВт * ч.



При этом в Бурштынском энергоострове цена за месяц снизилась на 1,5% до 1658 грн./МВт * ч.



За первый квартал 2020 года средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе.



Средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро - это третий показатель в Европе.



На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час.



Средняя цена по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.



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