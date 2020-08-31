В Украине нужно восстановить в полной мере применение формулы Роттердам+ Власти должны в экстренном порядке восстановить в полной мере применение формулы Роттердам+ и вернуть энергетический рынок в контролируемое состояние. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Политик выразил уверенность, что этот вопрос особенно актуален сейчас, когда страна готовится к отопительному сезону. Возвращение к формуле позволит стабилизировать ситуацию в энергоотрасли, реанимировать угольную отрасль, подготовиться к зиме и успокоить инвесторов, считает нардеп.



"Из всей этой шумихи вокруг формулы должны быть сделаны выводы. Ибо ситуация не должна повториться. Был нанесен вред нашей инвестиционной репутации, пострадали сотни предприятий, огромные убытки бюджета", - отметил С.Магера.



Он отметил, что государство отказалось от применения формулы Роттердам+ в 2019 году, когда в Украине заработал рынок свободной электроэнергии. Но оказалось, что отрасль критически не готова к новым условиям.



"Что мы имеем в итоге? Шахтеры бастуют под офисом Президента, более 90% шахт остановило свою работу, наш энергорынок стал нестабильным и непривлекательным для инвесторов. Это - явно не тот эффект, который все мы ожидали от введения новых правил", - сказал он.



С.Магера также напомнил, что 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела Роттердам + из-за отсутствия доказательств. Но только на работу 15 детективов и 7 прокуроров, которые были вовлечены в это расследование, было потрачено 96 млн грн.



МинПром



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