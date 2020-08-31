Украине нужны срочные меры для экономического роста Макроэкономическая ситуация в Украине по состоянию на август остается стабильной, однако следует безотлагательно принять меры для возобновления экономического роста.



Как передает Укринформ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.



"В последний месяц лета 2020 года макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильным, однако свидетельствует о наличии рисков укоренения негативных тенденций экономического развития, наблюдаемых в течение последнего года. Это не оставляет времени на длительные размышления и требует принятия неотложных мер для ускоренного восстановления экономической активности в стране", - отметил Б.Данилишин.



Он сослался на то, что, по расчетам Госкомстата, снижение реального ВВП во 2 квартале 2020 года составило 11,4% к соответствующему кварталу прошлого и было самым глубоким за последние 5 лет.



Результатом низкой экономической активности стал рост числа безработных за последний год в 1,8 раза, снижение прибыли крупных и средних предприятий в первом полугодии 2020 года на 10,1% (262,4 млрд грн) и рост убытков более чем в четыре раза - до 233,2 млрд грн. В результате совокупный финансовый результат крупных и средних предприятий в Украине в первом полугодии составил всего 29,2 млрд грн (или меньше 1 млрд евро), что почти на порядок меньше, чем по результатам аналогичного периода 2019 года.



"Ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Украины. В августе 2020 года цены на железную руду были на треть выше, чем в аналогичный период прошлого года, цены на пшеницу - на четверть выше. Цены на сталь и кукурузу за год почти не изменились. В то же время цены на нефть и природный газ, чистым импортером которых является Украина, за год снизились на 20-30%. Это обусловливает благоприятные условия внешней торговли для Украины", - считает Б.Данилишин.



Свидетельством этого, по мнению председателя Совета Национального банка, является положительное сальдо торговли товарами и услугами: +163 млн долл. в январе-июне 2020 года по сравнению с -4,8 млрд долл. в первом полугодии 2019 года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



