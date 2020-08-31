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Портам придется взвешивать входящие грузы – Криклий

31.08.20 15:56 , uaprom.info
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Мининфраструктуры хочет на уровне законодательства обязать порты взвешивать "входящие" грузы и передавать эту информацию в госреестр, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"На уровне законодательства мы хотим обязать порты, независимо от формы собственности, взвешивать грузы при приеме. И самое главное - отдавать эту информацию в госреестр. Нас не интересуют типы грузов, которые они везут, но нам важно, что они точно так же защищают наши дороги", - рассказал он.

Кроме взвешивания в портах, до конца года планируется запустить 50 новых комплексов взвешивания фур в движении - это встроенные веса в трассы, которые будут фиксировать нарушения весовых норм онлайн.

В то же время Мининфраструктуры готовится запустить речной транспорт, чтобы разгрузить дороги. Соответствующий законопроект в ВР должны принять осенью.

МинПром

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