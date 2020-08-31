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Из-за подорожания сырья прибыль Baosteel упала почти на 37%

31.08.20 15:31 , МеталлТорг
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Китайская компания Baoshan Iron & Steel Co Ltd 27 августа сообщила, что чистая прибыль упала на 36,87% за первые шесть месяцев 2020 года под давлением пандемии коронавируса и роста цен на сырье. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания сообщила о чистой прибыли в 4 млрд юаней (581,45 млн долл.) за этот период по сравнению с 6,34 млрд юаней годом ранее, согласно данным, поданным на Шанхайскую фондовую биржу.

"Из-за воздействия коронавируса спрос на сталь в сегменте переработки и сбыта упал в первом квартале… (в то время как) цены на железную руду колебались в пределах высокого диапазона", - говорится в заявлении компании, добавив, что во втором квартале сталелитейный сектор постепенно восстановился, хотя цены импортная руда продолжала снижать прибыль.

По подсчетам Reuters, за период с апреля по июнь Baosteel заработала 2,47 млрд юаней. Это выше на 60,6% по сравнению с первым кварталом, но все еще значительно ниже чистой прибыли в 3,46 млрд юаней, полученной за тот же период годом ранее.

За первые шесть месяцев года Baosteel произвела 22,43 млн тонн стальной продукции по сравнению с 24,3 млн тонн за аналогичный период годом ранее.

Выручка Baosteel за первое полугодие составила 129,8 млрд юаней, что на 7,9% меньше, чем в январе-июне 2019 года.

МинПром

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