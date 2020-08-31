Дело Роттердам+ обернулось позором для его зачинщиков - мнение Политический пиар вокруг дела Роттердам+ обернулся для его зачинщиков разочарованием и позором. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Вопрос прозрачного, европейского ценообразования на уголь, который еще в 2016 год уровнял права наших горняков с коллегами из других стран, сделал возможным устойчивое развитие отрасли, позволил повысить зарплаты – стал предметом многолетних политических спекуляций и безосновательных обвинений", - подчеркнул политик.



"Прошел год как европейская методика ценообразования на уголь, известная в СМИ как Роттердам+, прекратила действие. Вокруг этой темы ломались копья политических баталий, в то время как ситуация в отрасли без формулы скатывалась в кризис", - добавил он.



М.Магомедов выразил уверенность, что в дальнейшем любые спекуляции вокруг ценообразования на уголь и электроэнергию следует воспринимать исключительно как очередную попытку проложить себе дорогу во властные кабинеты ценой расшатывания энергетического потенциала нашей страны



Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу Роттердам+. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок. 28 августа САП объявила о закрытии дела Роттердам + из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых



НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу Роттердам+, выполнена Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.



МинПром



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