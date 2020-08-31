ММК им. Ильича потребовал от Минэкономики отменить квоты на импорт серной кислоты

Из-за квот на импорт серной кислоты Мариупольский меткомбинат им. Ильича регулярно недополучает ресурс, что грозит срывом экспортных контрактов по поставкам металлопроката. Поэтому павительство должно отменить квоты. Об этом говорится в обращении ПАО "ММК им. Ильича" к премьер-министру Украины.



На предприятии отметили, что в очередной раз столкнулись с негативными последствиями введения режима квотирования на серную кислоту. В частности, трейдер национального производителя ООО "НПП Заря" - ООО "Фирма " Электропостачзбут" на конец августа отгрузил меткомбинату лишь 36% законтрактованного на август объема ресурса. Такое положение дел может привести к невыполнению ММК им. Ильича экспортных контрактов по поставкам металлопроката.



В компании отметили, что проблемы с поставками серной кислоты возникли после введения квот на ресурс, даже несмотря на то, что цена на него существенно возросла.



"Созданная квотами монополия национальных производителей на рынке серной кислоты привела к значительному росту цен на ресурс (на 80-100%), поэтому стоимость ресурса для нас сейчас вдвое выше, чем на рынке РФ для местных металлургов. Однако даже такой уровень цен не гарантирует наличие ресурса на нашем предприятии, поскольку мы регулярно сталкиваемся с перебоями поставки товара местными производителями, при этом не имея возможности диверсифицировать закупки за счет импортных производителей", - говорится в обращении.



В компании призвали правительство не допустить срыва экспортных обязательств меткомбината и отменить квоты на импорт серной кислоты.



Напомним, с 1 сентября 2018 Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников.



МинПром

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