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На базе Центрэнерго хотят создать единую компанию с шахтами

31.08.20 14:26 , Интерфакс Украина
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Концепция трансформации угольных регионов, работу над которой завершает Министерство энергетики, предусматривает создание вертикально-интегрированной компании (ВИК) на базе ПАО "Центрэнерго" и наиболее эффективных угольных шахт.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Минэнерго.

"Предусматривается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" и наиболее эффективных угледобывающих предприятий", – разъяснили в Минэнерго.

В целом все шахты планируется разделить на три категории. В первую категорию войдут шахты, которые будут станут ресурсной базой для "Центрэнерго".

Ко второй категории отнесут шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии. Третью составят шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

По имеющимся данным, на текущей неделе Кабинет министров планирует создать межведомственную комиссию для выбора оптимальной модели объединения "Центрэнерго" с перспективными угольными шахтами. Целью является обеспечение гарантированного сбыта угля и эффективная приватизация "Центрэнерго", которая запланирована на второй квартал 2021 г.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" заявил, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

Также за передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и соответственно повысить ее стоимость.

Напомним, начиная с июля 2019 г., "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват". Контроль был установлен после назначения Кабинетом министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло в то время, когда представителем президента в правительстве был А.Герус.

МинПром

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