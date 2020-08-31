Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нефтегазгеоразведка победила в аукционе на месторождение газа на Полтавщине

31.08.20 14:05 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Компания "Нефтегазгеоразведка", входящая в ДТЭК, стала победителем аукциона на изучение, опытно-промышленную разработку и добычу нефти, газа и конденсата на Будищанско-Чутовской площади в Полтавской области сроком на 20 лет с ценой 650,5 млн грн. Об этом говорится в результатах торгов на площадке Prozorro.Sale, передает БизнесЦензор.

Аукцион организован Госслужбой геологии и недр (Госгеонадра). Конечная ставка ДТЭК составила 650,5 млн грн, что на 0,5 млн грн больше конечной ставки государственной "Укргаздобычи" (входит в группу "Нафтогаз"). Начальная цена продажи лота была 81,56 млн грн.

Всего в аукционе участвовало пять компаний. Среди них: ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса,
ООО "Индепендент Энерджи Сервисез", которая принадлежит британской "Юкрейн Індепендент Енерджі Лімітед", ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского, АО "Укргаздобыча", которая входит в госкомпанию НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Нафтогазгеорозвидка", которая входит в ДТЭК Рината Ахметова.

В описании лота указано, что стоимость геологической информации составляет 6,89 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС).

Будищанско-Чутовская площадь нефтегазоносных недр расположена на территории Чутовского и Полтавского районов Полтавской области. Областной центр Полтава находится в 15 км к юго-западу от площади.

Виды полезных ископаемых: нефть, природный газ, конденсат. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений), 20 лет.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:14
Бюджет 2021 года поступит в Раду до 15 сентября
14:45
ММК им. Ильича потребовал от Минэкономики отменить квоты на импорт серной кислоты
14:26
На базе Центрэнерго хотят создать единую компанию с шахтами
13:45
В июле промышленность Японии работала рекордными темпами
13:29
Саудиты станут еще богаче благодаря новым месторождениям
13:14
В банковском секторе Китая зафиксировано крупнейшее падение прибыли
12:56
Газпром потерял половину квартальной прибыли
12:43
Иран затягивает переговоры по катастрофе самолета МАУ
12:30
Thyssenkrupp построит новый завод с использованием зеленого водорода
12:13
Baowu ждет рекордного роста выплавки стали в Китае до конца года
11:58
ВТО вмешается в конфликт Турции и ЕС из-за импорта стали
11:45
На депозитах в украинских банках теперь не заработаешь
11:27
Нефть рекордно подорожала за 5 месяцев
11:11
Газпром не сдается под давлением антимонопольного органа Польши
10:56
Кризис заставляет индийских металлургов распродавать заводы
10:35
Беларусь с 1 сентября решила повысить пошлины на нефть и нефтепродукты
10:15
В США обеспокоены китайскими инвесторами Мотор Сичи
09:58
Трамп решил снизить стальные квоты для Бразилии
09:43
В первом полугодии мировой автопром потерял 250 млрд долл выручки
09:21
Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли
28.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!