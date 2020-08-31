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Иран затягивает переговоры по катастрофе самолета МАУ

31.08.20 12:43 , РБК Украина
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Второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) может пройти в Тегеране с 18 по 21 октября. Соответствующую ноту Иран направил украинской стороне.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

По его словам, иранская сторона вручила посольству Украины в Тегеране ноту с предложением провести второй раунд переговоров с 18 по 21 октября.

"В первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний. Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров", - отметил М.Моради.

Он добавил, что к очередным переговорам Иран подготовит окончательный отчет о причинах авиакатастрофы. Экземпляр такого отчета вышлют украинской стороне. В документе будут результаты полевого этапа расследования и материалы собеседований с фигурантами. Кроме того, в нем будут результаты исследования бортовых самописцев.

Напомним, ранее Иран раскрыл данные "черных ящиков" украинского самолета МАУ; согласно этим данным, пилоты до последнего контролировали пассажирский борт.

Тегеран неоднократно подтверждал готовность к переговорам о компенсации за сбитый самолет.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. По пассажирскому борту выпустили две ракеты, официальный Тегеран утверждает, что это произошло из-за человеческого фактора. В результате погибли 176 человек.

МинПром

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