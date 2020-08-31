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Thyssenkrupp построит новый завод с использованием зеленого водорода

31.08.20 12:30 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская корпорация Thyssenkrupp планирует построить на территории своего металлургического комбината в Дуйсбурге завод по производству восстановленного железа (DRI), на котором для получения этого материала вместо природного газа планируется использовать "зеленый" водород с электролизеров, питаемых возобновляемой энергией солнца и ветра.

Предприятие мощностью 1,2 млн т в год планируется ввести в эксплуатацию в 2025 г. Выпускаемые на нем металлизированные окатыши планируется использовать в доменных печах, где вместо кокса также может быть применен водород. Ранее Thyssenkrupp сообщала о запуске такого пилотного проекта с энергетической компанией RWE.

Thyssenkrupp заявляет, что в 2025 г. сможет произвести 400 тыс. т "зеленой" стали, при выплавке которой не осуществлялось выбросов углекислого газа, а к 2030 г. довести этот показатель до 3 млн. т в год.

Правда, выполнение этих планов будет в значительной мере зависеть от политики государства и других факторов. Так, компания отмечает, что если к 2025 г. не сможет получить доступ к источнику "зеленого" водорода в достаточных объемах и по приемлемой цене, то восстановленное железо на новом предприятии будет выпускаться по традиционной технологии с использованием природного газа.

Кроме того, генеральный директор Thyssenkrupp Мартина Мерц, заявившая о запуске водородного проекта во время визита на комбинат в Дуйсбурге министра экономики Германии Петера Альтмайера, призвала государство обеспечить поддержку и достаточные стимулы для осуществления трансформации.

Thyssenkrupp планирует к 2030 г. сократить выбросы углекислого газа на 30%, а к 2050 г. полностью прекратить их, но инвестиции в достижения "углеродной нейтральности" германской металлургической промышленности оцениваются, по меньшей мере, в 30 млрд. евро до 2050 г.

Министр П.Альтмайер, в свою очередь, заявил, что правительство Германии может предоставить финансовую поддержку проектам мало- и безуглеродной металлургии. Причем эти проекты должны стартовать в ближайшее время, чтобы германские власти вовремя утвердили возможные стимулирующие меры в Европейской комиссии, регламентирующие предоставление государственной помощи промышленным компаниям.

Еще одним вопросом, решение которого должно взять на себя германское государство, является обеспечение потребителей водородом. Помимо Thyssenkrupp, внедрять водородную металлургию собираются и другие германские металлургические компании, в частности, Salzgitter, Dillinger и Saarstahl. Однако стоимость водорода, получаемого из метана, сейчас в несколько раз выше, чем у самого природного газа, а у "зеленого" водорода из электролизеров — еще в несколько раз дороже. Кроме того, необходимо создать инфраструктуру по транспортировке и хранению водорода, что очень не просто с технической точки зрения.

В июне текущего года в Германии была принята водородная стратегия, на которую выделено 9 млрд евро. Но реальные затраты оцениваются в 450 млрд евро до 2030 г.

МинПром

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