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Baowu ждет рекордного роста выплавки стали в Китае до конца года

31.08.20 12:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Ведущая китайская металлургическая корпорация Baowu прогнозирует на 2020 г. рост национального производства стали на 4% по сравнению с прошлым годом, до 1,04 млрд т. Таким образом, объем выплавки впервые в истории превысит отметку 1 млрд т.

Как ранее сообщала WSA, за семь месяцев 2020 г. в Китае было произведено 595,9 млн т стали, что на 3,3% больше, чем в январе-июле 2019 г.

Как отмечает Baowu, новые строительные и инфраструктурные проекты будут обеспечивать высокий спрос на сортовой прокат в течение всего второго полугодия текущего года. Потребление листового проката вышло на пик в третьем квартале.

На 2020 г. компания прогнозирует снижение производства автомобилей на 6% по сравнению с прошлым годом, до 24,2 млн. В январе спад составил 11,8%. Точно так же в ближайшие месяцы уменьшат отставание от прошлогоднего графика изготовители кондиционеров, стиральных машин и холодильников. За первые семь месяцев 2020 г. их было выпущено на 8% меньше, чем годом ранее.

В период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) Baowu ожидает возобновления роста производства автомобилей, особенно, гибридных и электромобилей, что увеличит спрос на высокопрочный листовой прокат и электротехническую сталь. Приоритетными отраслями также станут энергетика, в частности, строительство новых ЛЭП и возобновляемых мощностей, химическая промышленность, железные дороги. При этом основной упор будет делаться не на экспорт, а на стимулирование внутреннего потребления.

МинПром

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