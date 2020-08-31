ВТО вмешается в конфликт Турции и ЕС из-за импорта стали Угур Далбелер, генеральный директор крупного турецкого производителя горячекатаной стали и директор Союза экспортеров стали Турции заявил, что европейский сталелитейный сектор продемонстрировал свое отчаяние и негативное отношение к Турции.



Члены Всемирной торговой организации (ВТО) согласились создать комиссию по урегулированию споров для рассмотрения жалобы, поданной Турцией в отношении защитных мер Европейского Союза в отношении импорта определенных стальных продуктов. Решение о создании комиссии было принято на заседании Органа по разрешению споров (DSB) 28 августа, говорится в заявлении ВТО.



Создание комиссии может стать прецедентом для других стран намеренных обжаловать недавнее введение ЕС квот на стальную продукцию.



Следующее заседание DSB состоится 28 сентября. Никакой информации о том, сколько времени может потребоваться группе для принятия решения по жалобе Турции, предоставлено не было. США, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Украина, Россия, Аргентина, Канада, Китай, Корея, Япония, Бразилия и Индия зарезервировали свои права третьих лиц на участие в разбирательстве.



Турция подала два запроса на создание комиссии для вынесения решения по временным и окончательным защитным мерам, введенным ЕС в отношении импорта определенных стальных продуктов, и по расследованию, которое привело к введению этих мер. Первый запрос Турции был заблокирован ЕС на заседании DSB 29 июля. Согласно заявлению ВТО ЕС твердо убежден в том, что его защитные меры оправданы и соответствуют правилам ВТО.



ЕС ввел временную систему защитных мер в отношении импорта стали в середине 2018 года после перенаправления мировых торговых потоков стали в результате принятых в США в марте 2018 года протекционистских мер. Впоследствии эти меры были пересмотрены в сторону усиления.



В июне ЕС уведомил ВТО о том, что с 1 июля он установит квоты для конкретных стран на импорт горячекатаной стали вместо глобальной квоты, что, по мнению наблюдателей, особенно повлияет на экспорт Турции.



В прошлом году Турция потеряла около половины своего экспорта горячекатаных рулонов в Евросоюз и может потерять еще около 40% поставок в этом и следующем году.



Согласно последним правилам турецкие комбинаты могут отгружать в регион ЕС лишь 1,37 млн тонн горячекатаной стали в рулонах в период с июля 2020 года по июль 2021 года.



Турция заявила, что меры "явно несовместимы с правилами ВТО", потому что ЕС не смог сделать обоснованных и адекватных определений в отношении определений продуктов, наличия непредвиденных событий и наличия предполагаемой угрозы серьезного ущерба для внутренних производителей стали в Европе.



В пятницу глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель пригрозил Турции санкциями за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Кроме того, он заявил, что ЕС подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября в случае, если не будет прогресса с турецкой стороны. Ж.Боррель указал, что в Европе есть нарастающее разочарование поведением Турции.



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