Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На депозитах в украинских банках теперь не заработаешь

31.08.20 11:45 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

За последние три недели ставки по депозитам в украинских банках опустились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 30 августа), передает БизнесЦензор.

Снизили ставки все го 4 банка (из 26 исследуемых): Универсалбанк, Альфа-Банк, ПроКредитБанк, Укрэксимбанк.

Максимально подешевели вклады в гривне на сроки до месяца - на 0,11 п.п. до 6,76% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 7,63% годовых). Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась на 0,01 п.п. до 6,34% годовых. Остальные сроки не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 4,91% годовых, а депозиты периодом от полугода до года - 8,08% годовых. Средняя ставка для депозитов в гривне сроком свыше года составляет 8,12% годовых.

Максимально упала средняя ставка по депозитам в долларах сроком от полугода до года (на 0,03 п.п. до 1,28% годовых). Синхронно подешевели вклады на сроки свыше трех месяцев и свыше года (на 0,02 п.п. до 0,93% и до 1,75% годовых соответственно). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,46% годовых, а вклады на период менее месяца – 0,47% годовых. Доходность депозитов в долларах периодом от месяца до трех составляет 0,55% годовых.

На прежнем уровне остались средние ставки для бессрочных сбережений в евро (0,24%), а также вкладов периодом менее месяца (0,25%), от месяца до трех (0,48%) и от 3 месяцев до полугода (0,62%). Синхронно, на 0,02 п.п. опустилась доходность для сроков свыше полугода (0,88%) и свыше года (1,05%).

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
Baowu ждет рекордного роста выплавки стали в Китае до конца года
11:58
ВТО вмешается в конфликт Турции и ЕС из-за импорта стали
11:27
Нефть рекордно подорожала за 5 месяцев
11:11
Газпром не сдается под давлением антимонопольного органа Польши
10:56
Кризис заставляет индийских металлургов распродавать заводы
10:35
Беларусь с 1 сентября решила повысить пошлины на нефть и нефтепродукты
10:15
В США обеспокоены китайскими инвесторами Мотор Сичи
09:58
Трамп решил снизить стальные квоты для Бразилии
09:43
В первом полугодии мировой автопром потерял 250 млрд долл выручки
09:21
Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли
08:56
Пул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимости
08:09
Yusco повышает цены на нержавейку
28.08.20
17:48
Доля неработающих кредитов сократилась на 6 млрд грн
17:31
Кабмин не теряет надежды получить второй транш МВФ до конца года
17:10
Мининфраструктуры волнует возможное закрытие Беларусью транзита в порты Литвы
16:47
Законопроект об экоконтроле усилит давление на бизнес – металлурги
16:26
На прямые компенсации выплат по зеленому тарифу потратят 20 млрд грн
16:05
В Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке стали
15:51
В Украине быстро растут зарплаты
15:33
Меркель настаивает на достройке Северного потока-2
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!