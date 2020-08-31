Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нефть рекордно подорожала за 5 месяцев

31.08.20 11:27 , РБК Украина
печать
размер текста:

Цены на нефть растут в понедельник, 31 августа, благодаря тому, что глобальные стимулирующие меры подкрепляют цены, хотя спрос пока не вернулся к докризисным уровням. В августе нефть Brent покажет пятый месячный рост подряд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 10:30 по киевскому времени поднялись на 1,2% до 46,36 долл. за баррель, самого высокого уровня с марта. Цены на нефть марки WTI выросла на 0,79%, до 43,31 долл. за баррель.

Торги по нефти марки Brent завершаются в августе пятым подряд ежемесячным повышением цен, в то время как цена на нефть WTI будет расти четвертый месяц, достигнув пятимесячного максимума в 43,78 долл. за баррель 26 августа, когда обрушился ураган "Лаура".

Слабый доллар США и очень высокие показатели в китайском секторе услуг поддержали цены на нефть, несмотря на то, что спрос на топливо с трудом восстанавливается в условиях пандемии коронавируса, а предложение остается достаточным. Однако аналитики говорят о том, что нефть может столкнуться с препятствиями в будущем.

Аналитик RBC Capital Майк Трэн сказал, что влияние более дешевого доллара по сравнению с текущим уровнем окажет минимальное влияние на покупку нефти, несмотря на несколько более благоприятные цены.

"Связь между спросом и ценовой эластичностью в нынешних условиях приглушена, поскольку нефть уже дешева и доступна, а покупателей в настоящее время не хватает", - сказал М.Трэн в записке от 27 августа.

Энергетические компании продолжали усилия по восстановлению операций на морских платформах на побережье Мексиканского залива США и нефтеперерабатывающих заводах, закрытых перед ураганом.

Согласно данным Refinitiv и Vortexa импорт сырой нефти в Китай в сентябре снизится впервые за пять месяцев, поскольку рекордные объемы нефти хранятся в крупнейшем в мире импортере и за его пределами.

Данные, опубликованные в пятницу, отражают опасения по поводу роста поставок и медленного восстановления мировой экономики, хедж-фонды и управляющие денежными средствами снижают оптимистичные ставки на американскую нефть до самого низкого уровня почти за четыре месяца.

Высокие цены на нефть и газ также побуждают производителей США возобновить бурение, поскольку количество нефтегазовых буровых установок в стране в августе выросло на три, до 254, согласно данным энергетической компании Baker Hughes Co.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28%, до 4,564 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
Baowu ждет рекордного роста выплавки стали в Китае до конца года
11:58
ВТО вмешается в конфликт Турции и ЕС из-за импорта стали
11:45
На депозитах в украинских банках теперь не заработаешь
11:11
Газпром не сдается под давлением антимонопольного органа Польши
10:56
Кризис заставляет индийских металлургов распродавать заводы
10:35
Беларусь с 1 сентября решила повысить пошлины на нефть и нефтепродукты
10:15
В США обеспокоены китайскими инвесторами Мотор Сичи
09:58
Трамп решил снизить стальные квоты для Бразилии
09:43
В первом полугодии мировой автопром потерял 250 млрд долл выручки
09:21
Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли
08:56
Пул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимости
08:09
Yusco повышает цены на нержавейку
28.08.20
17:48
Доля неработающих кредитов сократилась на 6 млрд грн
17:31
Кабмин не теряет надежды получить второй транш МВФ до конца года
17:10
Мининфраструктуры волнует возможное закрытие Беларусью транзита в порты Литвы
16:47
Законопроект об экоконтроле усилит давление на бизнес – металлурги
16:26
На прямые компенсации выплат по зеленому тарифу потратят 20 млрд грн
16:05
В Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке стали
15:51
В Украине быстро растут зарплаты
15:33
Меркель настаивает на достройке Северного потока-2
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!