Газпром не сдается под давлением антимонопольного органа Польши ПАО "Газпром" 24 августа подало апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения польского антимонопольного органа (UOKiK) об ограничении доступа российской газовой монополии к доказательствам, собранным во время расследования в отношении предполагаемой концентрации "Газпрома" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2", сообщается в отчете компании.



UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых (57 млн долл., или 50 млн евро).



В "Газпроме" сообщили, что UOKiK в ходе инициированного против проекта "Северный поток 2" антимонопольного расследования запросил у российской монополии информацию, не связанную с предметом расследования.



В компании заметили: "Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило".



Ранее UOKiK оштрафовал по аналогичному поводу французскую Engie - на 172 млн злотых. При этом польская сторона уверяет, что "остальные четыре компании сотрудничают и передают документы и информацию, которые запрашивает UOKiK".



UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100%-я дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.



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