Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром не сдается под давлением антимонопольного органа Польши

31.08.20 11:11 , Интерфакс
печать
размер текста:

ПАО "Газпром" 24 августа подало апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения польского антимонопольного органа (UOKiK) об ограничении доступа российской газовой монополии к доказательствам, собранным во время расследования в отношении предполагаемой концентрации "Газпрома" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2", сообщается в отчете компании.

UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых (57 млн долл., или 50 млн евро).

В "Газпроме" сообщили, что UOKiK в ходе инициированного против проекта "Северный поток 2" антимонопольного расследования запросил у российской монополии информацию, не связанную с предметом расследования.

В компании заметили: "Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило".

Ранее UOKiK оштрафовал по аналогичному поводу французскую Engie - на 172 млн злотых. При этом польская сторона уверяет, что "остальные четыре компании сотрудничают и передают документы и информацию, которые запрашивает UOKiK".

UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100%-я дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
Baowu ждет рекордного роста выплавки стали в Китае до конца года
11:58
ВТО вмешается в конфликт Турции и ЕС из-за импорта стали
11:45
На депозитах в украинских банках теперь не заработаешь
11:27
Нефть рекордно подорожала за 5 месяцев
10:56
Кризис заставляет индийских металлургов распродавать заводы
10:35
Беларусь с 1 сентября решила повысить пошлины на нефть и нефтепродукты
10:15
В США обеспокоены китайскими инвесторами Мотор Сичи
09:58
Трамп решил снизить стальные квоты для Бразилии
09:43
В первом полугодии мировой автопром потерял 250 млрд долл выручки
09:21
Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли
08:56
Пул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимости
08:09
Yusco повышает цены на нержавейку
28.08.20
17:48
Доля неработающих кредитов сократилась на 6 млрд грн
17:31
Кабмин не теряет надежды получить второй транш МВФ до конца года
17:10
Мининфраструктуры волнует возможное закрытие Беларусью транзита в порты Литвы
16:47
Законопроект об экоконтроле усилит давление на бизнес – металлурги
16:26
На прямые компенсации выплат по зеленому тарифу потратят 20 млрд грн
16:05
В Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке стали
15:51
В Украине быстро растут зарплаты
15:33
Меркель настаивает на достройке Северного потока-2
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!