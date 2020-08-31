Кризис заставляет индийских металлургов распродавать заводы Индийская государственная компания NMDC, крупнейший производитель железной руды в стране, выделит в отдельную компанию и продаст через биржу металлургический комбинат, который компания достраивает в штате Чхаттисгарх.



Ранее компания сообщала, что предприятие мощностью 3 млн т в год будет введено в эксплуатацию в 2021/2022 финансовом году (апрель/март). Балансовая стоимость NMDC Iron and Steel Plant (NISP) составляет 150 млрд рупий (немногим менее 2 млрд долл.).



Акционеры NMDC в целом положительно оценивают продажу предприятия. Они рассчитывают, что посредством продажи данного актива компания вернет средства, вложенные в строительство, длящееся уже более семи лет. В то же время, ранее они же выступали за то, чтобы NMDC развивала вертикальную интеграцию, чтобы получить больше дохода от своих железорудных запасов.



Во втором квартале 2020 г. доходы NMDC сократились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а операционная прибыль – на 46% из-за падения объемов производства стали в Индии. Но в дальнейшем компания рассчитывает на улучшение своих финансовых показателей.



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