Беларусь с 1 сентября решила повысить пошлины на нефть и нефтепродукты Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.



Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 27 августа №503, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 47,5 долл. за 1 т (ранее - 46,9 долл.).



Пошлина на прямогонный бензин повышена с 25,7 долл. до 26,1 долл. за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с 14 долл. до 14,2 долл. за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были повышены.



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