Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Трамп решил снизить стальные квоты для Бразилии

31.08.20 09:58 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижает беспошлинную квоту на импорт стали из Бразилии. По его словам, американская металлургическая промышленность была вынуждена значительно сократить производство из-за коронавируса, поэтому интересы национальной безопасности требуют сокращения импорта.

При введении в 2018 г. стальных тарифов в США они не были распространены на Бразилию, которая в ответ согласилась на добровольное ограничение экспорта. В 2019 г. Дональд Трамп заявлял, о намерении отменить квоты, распространив на Бразилию действие тарифов, но это решение так и не было принято.

В 2020 г. импорт стальной продукции в США существенно сократился. По данным национального Министерства торговли, в первом полугодии его объем составил 11,22 млн. т, на 20,8% меньше, чем годом ранее. Но поставки из Бразилии снизились только на 3,1% до 2,37 млн. т.

Как указывается в заявлении Белого Дома, лимиты на оставшиеся месяцы текущего года будут уменьшены для отдельных видов стальной продукции, которые пока не названы. В декабре 2020 г. стороны проведут консультации, в ходе которых будет определен режим торговли в 2021 г. Правительство Бразилии выразило надежду на то, что квота будет восстановлена в прежнем объеме.

По данным Министерства торговли США, более 89% поставок стальной продукции из Бразилии (2,108 млн. т) в январе-июне пришелся на полуфабрикаты, импорт которых в первом полугодии незначительно уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в США за шесть месяцев поступило 106,2 тыс. т бразильской оцинкованной стали (рост на 2% по сравнению с уровнем годичной давности), 49,24 тыс. т катанки (спад на 13,3%) и 45,02 тыс. т нефтегазовых труб (рост на 32%). Поставки других видов стальной продукции незначительные.

Согласно прогнозу American Iron and Steel Institute (AISI), в 2020 г. американский импорт стали в 2020 г. уменьшится на 7,4% по сравнению с прошлым годом до 23,46 млн. т. Из них на готовую стальную продукцию придется только 15,56 млн. т, что на 18,5% меньше, чем в 2019 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
Беларусь с 1 сентября решила повысить пошлины на нефть и нефтепродукты
10:15
В США обеспокоены китайскими инвесторами Мотор Сичи
09:43
В первом полугодии мировой автопром потерял 250 млрд долл выручки
09:21
Шмыгаль заявил о необходимости реформы угольной отрасли
08:56
Пул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимости
08:09
Yusco повышает цены на нержавейку
28.08.20
17:48
Доля неработающих кредитов сократилась на 6 млрд грн
17:31
Кабмин не теряет надежды получить второй транш МВФ до конца года
17:10
Мининфраструктуры волнует возможное закрытие Беларусью транзита в порты Литвы
16:47
Законопроект об экоконтроле усилит давление на бизнес – металлурги
16:26
На прямые компенсации выплат по зеленому тарифу потратят 20 млрд грн
16:05
В Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке стали
15:51
В Украине быстро растут зарплаты
15:33
Меркель настаивает на достройке Северного потока-2
15:09
Украинцы стали реже обращаться за пособиями по безработице
14:45
Беларуськалий работает на полную мощность
14:29
Центрэнерго погасило долги перед госшахтами в размере 610 млн грн
14:10
Укргаздобыча не получит от Кабмина 57 млрд грн
13:52
Украина одолжила деньги у J.P. Morgan на выкуп ВВП-варрантов
13:17
Cochilco прогнозирует резкий рост спроса на литий
27.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!