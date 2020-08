В первом полугодии мировой автопром потерял 250 млрд долл выручки

Мировые автопроизводители потеряли выручку в размере около 250 млрд долл. в первой половине текущего года в связи с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке производства и существенно ударила по спросу, следует из отчетности компаний, которую проанализировало издание Dow Jones.



В результате пандемии автопроизводители по всему миру столкнулись с одним из самых серьезных кризисов за последнее время. Хотя некоторые ожидают улучшения ситуации во втором полугодии, пандемия дополнила проблемы, с которыми уже столкнулась отрасль, включая вялый спрос и рост расходов на новые технологии.



Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG - два крупнейших мировых автопроизводителя по объему продаж - понесли самые существенные потери с точки зрения выручки за первое полугодие. Совокупно они потеряли 69,61 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда общий объем потерь 19 мировых автопроизводителей, показатели которых проанализировал Dow Jones, составил 246,20 млрд долл.



Выручка Volkswagen, которые производит автомобили под одноименной маркой и такими брендами, как Audi и Porsche, за шесть месяцев была на 34,17 млрд долл. ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.



"Первая половина 2020 года была одной из самых непростых в истории нашей компании из-за пандемии COVID-19", - сказал финансовый директор Volkswagen Франк Виттер, когда компания опубликовала результаты за второй квартал в конце июля.



Французская Renault SA потеряла 11,35 млрд долл. выручки и отчиталась о рекордном чистом убытке в размере 8,63 млрд долл. за первое полугодие.



"Мы в трудной, непростой ситуации. Мы все в ней оказались. Однако Renault принял на себя удар от COVID, уже находясь в неустойчивой ситуации, поэтому, разумеется, для нас это еще тяжелее", - сказал главный исполнительный директор компании Люка де Мео.



Американские автопроизводители также пострадали в связи с пандемией. Компании Ford Motor Co., General Motors Co и Fiat Chrysler Automobiles NV совокупно потеряли 69,29 млрд долл. выручки за первое полугодие, при этом наибольшие потери пришлись на долю Ford.



Между тем не все компании оказались в столь затруднительном положении. Так, продажи Tesla Inc. упали во втором квартале, однако рост выручки за первые три месяца года помог компенсировать снижение. Таким образом, производитель электрокаров увеличил выручку за первое полугодие более чем на 1 млрд долл.



Некоторые автопроизводители настроены более оптимистично, строя прогнозы на вторую половину года. Главный исполнительный директор BMW AG Оливер Ципсе и финдиректор Volkswagen сказали в конце июля, что компании выражают "осторожный оптимизм" в отношении второго полугодия.



Японская Toyota, потерявшая 35,45 млрд долл. в первой половине года, ожидает, что глобальный рынок автомобилей достигнет показателей 2019 года к концу 2020 года или первой половине следующего года.



Аналитики разделяют этот прогноз. Так, эксперт американского банка Citi Ангус Твиди рассчитывает увидеть позитивную тенденцию с точки зрения объемов во второй половине года в Европе, поскольку "почти полное закрытие европейских рынков в апреле и мае привело к беспрецедентным уровням отложенного спроса".



Самые лучшие показатели в третьем квартале могут быть зафиксированы на рынках Великобритании, Италии и Испании, поскольку резкий спад во втором квартале приведет к еще более активному накопившемуся спросу, отмечает аналитик.



Позитивным сигналом для большинства автопроизводителей является динамика китайского рыка. Продажи пассажирских автомобилей в КНР выросли на 8,5% в годовом выражении в июле, говорит директор по исследованиям автомобильной отрасли в Европе компании MainFirst Bank Дэниэл Шварц.



