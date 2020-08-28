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Законопроект об экоконтроле усилит давление на бизнес – металлурги

28.08.20 16:47 , РБК Украина
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Принятие законопроекта о государственном экоконтроле (№3091) предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес.

Об этом говорится в обращении Федерации металлургов к заместителю министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и председателю комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

В Федерации отмечают, что нормами законопроекта "О государственном экологическом контроле" (№3091) расширяются полномочия экологической инспекции, которые увеличивает риски необоснованного давления на предприятия со стороны контролирующего органа.

"Государственная экологическая инспекция наделяется слишком широкими полномочиями по надзору и контролю, что фактически становится инструментом давления на бизнес", - отмечается в обращении.

По мнению представителей федерации, принятие законопроекта является неприемлемым, и они предлагают его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект с привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса.

"Считаем текущую редакцию законопроекта 3091 неприемлемой и такой, что нуждается в значительной доработке", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции заявила, что законопроект об экологическом контроле (№3091) необходимо отозвать, поскольку он создает значительные коррупционные риски и грозит давлением на предпринимателей.

В то же время президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, предусматриваемых в законопроектах об экологическом контроле, может привести к остановке промышленности.

МинПром

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